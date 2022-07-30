В своем обращении об этом сказал временный исполняющий обязанности командира полка майор Никита Надточий. Он отметил, что удар по Еленовке был актом публичной казни.

Важно ООН готова отправить экспертов для расследования теракта в Еленовке

россия должна запомнить это раз и навсегда, – командир полка

Они (россияне – 24 канал) привыкли к безнаказанности, что их никто не привлечет к ответственности за открытое нарушение законов и обычаев ведения войны. Поэтому мы, Украина, как государство, и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы россия запомнила это раз и навсегда,

– сказал майор Надточий.

Полк уже выясняет имена исполнителей и организаторов смертной казни. Более того, у воинов уже есть определенная информация, но пока не готовы ее озвучить. Надточий говорит, что преступников найдут, где бы они ни находились – либо на оккупированных территориях, либо в россии.

Видеообращение майора Никиты Надточия: