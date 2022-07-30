У своєму зверненні про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків командира полку майор Микита Надточій. Він наголосив, що удар по Оленівці був актом публічної страти.

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росія має запам'ятати це раз і назавжди, – командир полку

Вони (росіяни – 24 канал) звикли до безкарності, що їх ніхто не притягне до відповідальності за відкрите порушення законів та звичаїв ведення війни. Тому ми, Україна, як держава, та весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб росія запам'ятала це раз і назавжди,

– сказав майор Надточій.

Полк вже з'ясовує імена виконавців та організаторів страти. Ба більше, воїни вже мають певну інформацію, але наразі не готові її озвучити. Надточій каже, що злочинців знайдуть, де б вони не перебували – чи на окупованих територіях, чи у росії.

Відеозвернення майора Микити Надточія: