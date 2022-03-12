Каждый залп – груда железа и уничтоженных врагов: мощное видео от защитников

Украинские защитники продолжают давать оккупантам достойный отпор. Они наносят врагам невероятные потери, уничтожая тысячи русских солдат и десятки единиц техники.

С начала войны погибли более 12 тысяч вражеских военных. В свою очередь, украинские защитники уничтожили вражескую технику на 5 миллиардов долларов.

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Защитники продолжают уничтожать оккупантов

В Фейсбуке Операции объединенных сил показали невероятное видео уничтожение российской техники.

"Тихая" украинская ночь! Прекрасный украинский день! Но не будет покоя российским захватчикам, потому что прицельно, не покладая рук, работают артиллеристы Объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Защитники заметили, что каждый залп – это еще один шаг к нашей победе, груда вражеского железа и куча уничтоженных оккупантов.

Смотрите мощное видео от наших защитников: