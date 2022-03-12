Цікаво Під Маріуполем українські оборонці знищили 15 окупантів, ще 2 взяли в полон
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Українські захисники продовжують давати окупантам гідну відсіч. Вони завдають ворогам неймовірних втрат, знищуючи тисячі російських солдатів та десятки одиниць техніки.
Джерело:Операція об'єднаних сил
Цікаво Під Маріуполем українські оборонці знищили 15 окупантів, ще 2 взяли в полон
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Дивіться потужне відео від наших захисників:
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