С каждым днем сопротивления мы крепнем, – Данилов

В Украине не утихает борьба против оккупационных войск России. Наши защитники ведут ожесточенные бои во многих городах страны. Однако с каждым днем борьбы мы становимся сильнее.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов утром 27 февраля. Он также отметил, что все органы исполнительной власти в столице. Госслужащие неустанно работают над организацией жесткого отпора вторжению кремлевских оккупантов.

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Ночь была горячей для оккупантов

В начале четвертого дня борьбы украинцев с вражеской ордой секретарь утешил. Ведь враг уже понес крайне большие потери как в живой силе, так и в технике.

День и ночь стали горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем,

– написал секретарь СНБО.

Он также добавил, что Украина непобедима. Ведь наша борьба с захватчиками базируется на единении всего народа.

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Читайте полный текст сообщения Алексея Данилова:

Четвертый день национального сопротивления. День и ночь стали горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои у Харькова, который враг хочет осаждать. На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице происходил "отстрел" вражеских ВРГ. Эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня.

Президент Украины, Правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице – работают над организацией отпора российскому вторжению.

Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем!

Запад ввел смертельные для российской экономики санкции, набросив финансовую петлю на шею кремлевскому режиму, и начинает постепенно ее затягивать.

Все большее число стран присоединяются к оказанию помощи Украине.

Но самый главный наш ресурс – это сила Национального, действительно Всенародного сопротивления, опираясь на которое Украина непобедима.

Слава Украине!

Холодная ярость в бою за Правду, Победу и Свободу!