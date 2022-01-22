С каждым днем – все больше COVID-больных за сутки в Украине: почти 22,5 тысячи
Источник:Минздрав
За вчера, 21 января, в Украине обнаружили 22 473 новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди пациентов 2 838 детей и 535 медработников.
В больницы госпитализировали 2 608 человек с наличием или симптомами коронавируса.
Важно В Минздраве заявили, что жесткий локдаун не будут вводить, но есть нюанс
В то же время удалось побороть недуг едва ли не вдвое больше украинцам за сутки, чем новых выявлений – 4 610 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Больше всего больных обнаружили на Львовщине за сутки более 3 тысяч. На втором месте по количеству новых случаев – Ивано-Франковская область – более 2 тысяч.
- Киев – 1 744;
- Винницкая область – 1 005;
- Волынская область – 512;
- Днепропетровская область – 785;
- Донецкая область – 701;
- Житомирская область – 879;
- Закарпатская область – 682;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 2 284;
- Киевская область – 743;
- Кировоградская область – 100;
- Луганская область – 291;
- Львовская область – 3 293;
- Николаевская область – 283;
- Одесская область – 1 079;
- Полтавская область – 549;
- Ровенская область – 828;
- Сумская область – 1 355;
- Тернопольская область – 923;
- Харьковская область – 1 159;
- Херсонская область – 334;
- Хмельницкая область – 1 064;
- Черкасская область – 357;
- Черновицкая область – 848;
- Черниговская область – 429.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования
За сутки осуществили 114 648 тестирований, в частности: методом ПЦР – 65 319, методом ИФА – 6 958. исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 371
Общая ситуация с COVID-19
Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировалось 3 842 011 человек. Выздоровело – 3 580 878 людей. К сожалению, зафиксировали 99 129 летальных исходов;
Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.