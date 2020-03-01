Казино в мире: топ-5 стран, где разрешен игорный бизнес

В Украине уже некоторое время обсуждают идею разрешить казино в 5-звездочных отелях . Это, по мнению властей, поможет легализовать игорный бизнес. В Киеве на днях анонсировали открытие двух казино в отеле "Хилтон", а по предварительным оценкам, инвестиции составят 25-30 миллионов долларов. Сайт 24 канала рассказывает, в каких странах это уже реализовано.

Азартные игры – дело очень прибыльное и в большинстве стран – нелегальное. "Казино всегда выигрывает", потому что даже самый большой джекпот легко покрывается деньгами, которые потратили остальные игроки. Именно те, кто проиграл, приносят таким местам основное вознаграждение. Зависимые от азартных игр люди продают все и даже имеют большие долги, чтобы сыграть еще раз.

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Ниже мы приведем 5 стран мира, где такие развлечения вполне легальные.

Столица казино: Лас-Вегас



Эйфелева башня в Лас-Вегасе/ photo: flickr

Пожалуй, нет места, которое бы ассоциировалось с играми, казино, фишками, приобретенным и потерянным богатством, как Лас-Вегас в штате и в пустыне Невада. Там сконцентрировано больше всего игорных зданий в мире.

Более того – это основа прибыли этого города и создает хорошо оплачиваемые рабочие места. Например, средняя зарплата работника этого сектора экономики – 47 тысяч долларов США, а таких людей в Лас-Вегасе – 160 тысяч. Общее население, вместе с пригородами – почти 2 млн человек. Самое большое казино – "Стратосфера Лас-Вегас" площадью в 7 кв. км, где есть игры на любой вкус, включая настольные. Существуют там и тотализаторы, где можно поставить на спортивные соревнования.

Прибыль индустрии развлечений в Лас-Вегасе оценивается от 14 млрд долларов США, мировая – в 130 млрд долларов в год. Конечно, сюда входит и большая доля подпольного бизнеса. В среднем, один из 42 миллионов туристов, которые ежегодно бывают в городе, тратит по 540 долларов только на азартные игры. В общем, расходы, вместе с походами в казино, составляют до 39 млрд долларов США ежегодно.

Впрочем, не все так радужно. Когда-то в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, построили казино. Тогда оно было единственное, но потом тоже самое появилось в штатах Делавэр, Пенсильвания, Нью-Йорк и Мэриленд. Как следствие, доходы с 2006 года стремительно падали из-за слишком близкого расположения казино друг от друга.

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Братья-близнецы: Монако и Макао

Монако и Макао очень похожи между собой – это маленькие территории вблизи больших стран. Правда, Монако – независимое княжество, тогда как Макао – полузависимая от Китая территория с собственной широкой автономией, бывшая португальская колония.

Как Монако является центром для игорного бизнеса в Европе, так и Макао – в Азии, на пару с Сингапуром. Макао – единственная локация в Китае, где можно играть на деньги! Но если больше стран будут двигаться в сторону легализации игорного бизнеса, экономический рост Макао может замедлиться.



Казино "Лиссабон", Макао/ photo: flickr

Прибыль, получаемая Макао от азартных игр, составляет до 38 млрд долларов США, 70% населения города работает в этой области. Сама она на 80% пополняет местный бюджет. Но и здесь не без проблем: жизнь рядом с казино, вдвое увеличивает шансы, что человек будет играть и это станет проблемой. Площадь Макао, для примера – всего 29 кв. км.

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Монако же пошел немного другим путем – княжество запретило своим гражданам играть. Это сделала княгиня Мария-Каролина, которая фактически была регентом при своем муже, князе Флорестане. Тогда Монако был в плохом финансовом состоянии, почти банкротом.



Казино в Монте-Карло, Монако/ photo: flickr

В 1863 году, с помощью немцев, казино Монако начинает работать. Так на холме появился Монте-Карло – в честь князя Карла III, сына Флорестана. Прибыль была настолько большой, что прямое налогообложение граждан княжества отменили. Сейчас действует только налог на добавленную стоимость.

Ежегодно, 4 казино в Монако зарабатывают до 210 млн евро, 1 300 жителей города работают в этой отрасли. Интересно, что ее доля – лишь 6% от ВВП Монако, основа экономики – финансово-банковское дело, туризм, строительство, сфера услуг.

Кроме Монако, в Европе активно играют на острове Мальта, где правительство прямо ставит целью увеличить инвестиции в игорный бизнес и в Гибралтаре. Британская территория на скале имеет очень низкую налоговую ставку – всего 1% от общего оборота игорного заведения при условии, что эта сумма не превышает 548 тысяч долларов США. В случае превышения, правительство Гибралтара не требует платить больше.

Индия, где играют на воде



В штате Гоа, Индия, поиграть можно разве что на воде/ photo: flickr

В Индии не все так просто с игорным бизнесом (конечно, нелегального много), но в стране действуют порядка 200 казино. Особенно их много на территории Гоа. В этом штате их можно размещать на кораблях или в прибрежных отелях. Причем на земле разрешены только электронные игры, все карты и рулетки – на воде. Другой, но более опасный вариант – играть в интернете. Впрочем, гражданам за это грозит немалый штраф в 1 256 долларов США за каждый день игры.

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Кроме Гоа, азарт можно испытать только в Сиккиме и Дамане. Крупная доля лицензий на казино находится в офшорах. Официально разрешены только лотереи и скачки. Годовой заработок казино в Индии оценивается примерно в 60 млрд долларов США.

Сейчас Индия активно задумывается над полной легализацией игорного бизнеса, тогда как расцветают нелегальные букмекерские конторы, которые в основном ставят на футбол и крикет.

Конкурентом Индии недавно стали Филиппины. Там таки решились на законодательное урегулирование сферы игорного бизнеса. Это привело к буму интернет-казино, которые в большинстве своем ориентированы на китайский рынок. Сейчас прибыль составляет 25 млрд долларов США в год, что позволяет трудоустраивать тысячи людей. Только в Маниле, столице страны, онлайн-казино занимают площадь в сотни тысяч квадратных метров.

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"Ипподром" – одно из крупнейших казино Лондона/ photo: flickr

Такой вид проведения времени существовал в Британии уже давно, но регулировать его начали лишь недавно. В 2005 году появился Закон об азартных играх. А когда был предыдущий? Аж в 1960 году! Тогда урегулировали вопросы гейминга и ставок. Но полностью поднятым из мертвых, рынок был лишь в 2001 году.

Для этого была создана специальная Комиссия по азартным играм. Именно она контролирует эту сферу в стране и выдает (или нет) разрешения и лицензии. Новое законодательство имело целью изменить имидж гемблинга, чтобы он перестал ассоциироваться с криминалом, нелегальными ставками и тому подобными вещами и защитить от него детей. Оно регулировало даже игру в казино онлайн, которая тогда только зарождалась. Сейчас прибыль в 2017-18 годах составила почти 14 млрд фунтов стерлингов.

В Манчестере планировали выстроить суперказино, но когда Тони Блэр покинул Даунинг-стрит, план свернули. Зато расцвел гемблинг в интернете и сейчас он приносит до трети прибыли всей индустрии. Комиссия считает его основным видом гейминга в стране.

С другой стороны, в Британии очень много мест, где можно сделать ставки – 8 502 на 2019 год. В основном, они стоят у всех на виду на центральных улицах города. 63% населения хоть раз на что-то ставило. Теперь, чтобы открыть букмекерскую компанию, разрешение требуется, но! На центральных улицах городов этих контор стало слишком много и собственно центр потерял свою привлекательность.

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Если город не очень большой или известный (типа Лондона, Манчестера, Ливерпуля, Сандерленда), то там процветает безработица. В Брэдфорде, например, треть людей от 16 до 64 лет – безработные, а у кого работа есть, то получает около 613 долларов США в неделю. В городе стоят 62 пункта приема ставок. Вы понимаете, куда идет большая часть денег. Таким образом, в глубине страны букмекерские конторы могут становиться даже угрозой.

Но Брэдфорд – это еще ничего. Приз выиграл Гримсби. Вместо магазинов здесь открывают… правильно, пункты приема ставок, заведения быстрого питания, благотворительные магазины. А значит, улицы быстро теряют в привлекательности, цене, становятся очагом криминала.

Как видим, у легализации азартных игр две стороны медали. Ограничение отелями, как это сделали в Индии, не влияет на развитие интернет-казино, которые приносят намного больше денег, но и затягивают гораздо большие слои населения с не всегда позитивными последствиями.