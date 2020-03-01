Казино у світі: топ-5 країн, де дозволений гральний бізнес

В Україні вже деякий час обговорюють ідею дозволити казино у 5-зіркових готелях . Це, на думку влади, допоможе легалізувати гральний бізнес. У Києві навіть днями анонсували відкриття двох казино у готелі "Хілтон", а за попередніми оцінками, інвестиції складатимуть 25-30 мільйонів доларів. Сайт 24 каналу розповідає, у яких країнах це вже реалізовано.

Азартні ігри – справа дуже прибуткова і у більшості країн – нелегальна. "Казино завжди виграє", бо навіть найбільший джекпот легко покривається грошима, які витратили інші гравці. Саме ті, хто програв приносять таким місцям основну винагороду. Залежні від азартних ігор люди продають все і навіть мають великі борги, аби зіграти ще раз.

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Нижче ми наведемо 5 країн світу, де такі розваги цілком легальні.

Столиця казино: Лас-Вегас

Ейфелева вежа в Лас-Вегасі/ photo: flickr

Мабуть, немає місця, яке б так асоціювалося з іграми, казино, фішками, набутим та втраченим багатством, як Лас-Вегас у штаті та пустелі Невада. Там зконцентровано чи не найбільше ігорних будівель в світі.

Більше того – це основа прибутку цього міста та створює гарно оплачувані робочі місця. Наприклад, середня зарплата працівника цього сектору економіки – 47 тисяч доларів США, а таких людей у Лас-Вегасі – 160 тисяч. Загальне населення, разом з передмістями – майже 2 млн людей. Найбільше казино – "Стратосфера Лас-Вегас" площею у 7 кв.км, де є ігри на будь-який смак, включаючи настільні. Існують там і тоталізатори, де можна поставити на спортивні змагання.

Прибуток індустрії розваг в Лас-Вегасі оцінюється від 14 млрд доларів США, світовий – у 130 млрд доларів на рік. Звичайно, сюди входить і велика частка підпільного бізнесу. В середньому, один з 42 мільйонів туристів, які щорічно бувають у місті, витрачає по 540 доларів лише на азартні ігри. Загалом, витрати, разом з походами в казино, складають до 39 млрд доларів США щорічно.

Втім, не все так райдужно. Колись у Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, побудували казино. Тоді воно було єдине, але згодом теж саме з’явилося у штатах Делавер, Пенсильванія, Нью-Йорк та Мериленд. Як наслідок, прибутки з 2006 року нестримно падали через занадто близьке розташування казино одне від одного.

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Брати-близнюки: Монако та Макао

Монако та Макао дуже схожі між собою – це маленькі території біля великих країн. Правда, Монако – незалежне князівство, тоді як Макао – напівзалежна від Китаю територія з власною широкою автономією, колишня португальска колонія.

Як Монако є центром для грального бізнесу в Європі, так і Макао – в Азії, на пару з Сингапуром. Макао – єдина локація в Китаї, де можна грати на гроші! Але якщо більше країн будуть рухатись у сторону легалізації грального бізнесу, економічне зростання Макао може уповільнитись.

Казино "Лісабон", Макао/ photo: flickr

Прибуток, який отримує Макао від азартних ігор, складає до 38 млрд доларів США, 70% населення міста працює у цій галузі. Сама вона на 80% поповнює місцевий бюджет. Але й тут не без проблем: життя поряд з казино, вдвічі збільшує шанси, що людина буде грати та це стане проблемою. Площа Макао, для прикладу – всього 29 кв.км.

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Монако ж пішло трохи іншим шляхом – князівство заборонило своїм громадянам грати. Це зробила княгиня Марія-Кароліна, яка фактично була регентом при своєму чоловікові, князі Флорестані. Тоді Монако було у поганому фінансовому стані, майже банкротом.

Казино в Монте-Карло, Монако/ photo: flickr

У 1863 році, за допомогою німців, казино Монако починає працювати. Так на пагорбі з’явився Монте-Карло – на честь князя Карла III, сина Флорестана. Прибуток був настільки великим, що пряме оподаткування громадян князівства відмінили. Наразі, діє лише податок на додану вартість.

Щорічно, 4 казино в Монако заробляють до 210 млн євро, 1300 жителів міста працюють у цій галузі. Цікаво, що її доля – лише 6% від ВВП Монако, основа економіки – фінансово-банківська справа, туризм, будівництво, сфера послуг.

Окрім Монако, в Європі активно грають на острові Мальта, де уряд прямо ставить ціллю збільшити інвестиції у ігорний бізнес та в Гібралтарі. Британська територія на скелі має дуже низьку податкову ставку – лише 1% від загального обороту грального закладу при умові, що ця сума не перевищує 548 тисяч доларів США. У випадку перевищення, уряд Гібралтару не вимагає сплачувати більше.

Індія, де грають на воді

В штаті Гоа, Індія, пограти можна хіба що на воді/ photo: flickr

В Індії не все так просто з гральним бізнесом (звичайно, нелегального багато), але в країні діє десь 200 казино. Особливо їх багато на території Гоа. У цьому штаті їх можна розміщувати на кораблях або у прибережних готелях. Причому на землі дозволені лише електронні ігри, всі карти та рулетки - на воді. Інший, але небезпечніший варіант – грати в інтернеті. Втім, громадянам за це загрожує чималий штраф у 1256 доларів США за кожен день гри.

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Окрім Гоа, азарт можна випробувати лише в Сіккімі та Дамані. Велика доля ліцензій на казино знаходиться в офшорах. Офіційно дозволені лише лотереї та скачки. Річний заробіток казино в Індії оцінюється приблизно у 60 млрд доларів США.

Наразі, Індія активно замислюється над повною легалізацією грального бізнесу, тоді як розквітають нелегальні букмекерські контори, які в основному ставлять на футбол та крикет.

Конкурентом Індії нещодавно стали Філіппіни. Там таки наважилися на законодавче врегулювання сфери грального бізнесу. Це призвело до буму інтернет-казино, які в більшості своїй орієнтовані на китайський ринок. Наразі, прибуток складає 25 млрд доларів США в рік, що дає змогу працевлаштовувати тисячі людей. Тільки у Манілі, столиці країни, онлайн-казино займають площу у сотні тисяч квадратних метрів.

Brexit з блекджеком: азартні ігри у Великобританії

"Іпподром" – одне з найбільших казино Лондону/ photo: flickr

Такий вид проведення часу існував в Британії вже давно, але регулювати його почали лише нещодавно. У 2005 році з’явився Закон про азартні ігри. А коли був попередній? Аж у 1960 році! Тоді врегулювали питання геймінгу та ставок. Але повністю піднятий з мертвих ринок був лише в 2001 році.

Для цього була створена спеціальна Комісія по азартним іграм. Саме вона контролює цю сферу в країні та видає (або ні) дозволи та ліцензії. Нове законодавство мало на меті змінити імідж гемблінгу, щоб він перестав асоціюватися з криміналом, нелегальними ставками і тому подібними речами і захистити від нього дітей. Воно регулювало навіть гру в казино онлайн, яка тоді тільки зароджувалася. Наразі, прибуток у 2017-18 роках склав майже 14 млрд фунтів стерлінгів.

В Манчестері планували збудувати суперказино, але коли Тоні Блер покинув Даунінг-стріт, план згорнули. Зате розквітнув гемблінг в інтернеті і зараз він приносить до третини прибутку всієї індустрії. Комісія вважає його основним видом геймінгу в країні.

З іншого боку, в Британії дуже багато місць, де можна зробити ставки – 8502 на 2019 рік. В основному, вони стоять у всіх на виду на центральних вулицях міста. 63% населення хоч раз на щось ставило. Тепер, щоб відкрити букмекерську компанію, дозвіл потрібен, але! На центральних вулицях міст цих контор стало занадто багато і власне центр втратив свою привабливість.

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Якщо місто не дуже велике чи відоме (типу Лондону, Манчестеру, Ліверпулю, Сандерленду), то там процвітає безробіття. В Бредфорді, наприклад, третина людей від 16 до 64 років – безробітні, а у кого робота є, то отримує близько 613 доларів США на тиждень. В місті стоять 62 пункти прийому ставок. Ви розумієте, куди йде більша частина грошей. Таким чином, в глибині країни букмекерські контори можуть ставати навіть загрозою.

Але Бредфорд це ще нічого. Приз виграв Грімсбі. Замість магазинів тут відчиняють...правильно, пункти прийому ставок, заклади швидкого харчування, благодійні магазини. А отже, вулиці швидко втрачають у привабливості, ціні, стають осередком криміналу.

Як бачимо, легалізація азартних ігор має дві сторони медалі. Обмеження готелями, як це зробили в Індії, не впливає на розвиток інтернет-казино, які приносять набагато більше грошей, але і затягують набагато більші верстви населення з не завжди позитивними наслідками.