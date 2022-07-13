После отмены моратория: адвокат сказал, пойдут ли боевики на казнь военнопленных

Боевики из Донецка угрожают казнить попавших к ним в плен иностранцев. Таким образом кремль пытается давить на мировое сообщество.

Об этом 24 каналу сообщил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов. По его словам, сейчас боевики из Донецка "приговорили" к смертной казни двух британцев и одного марокканца.

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Ожидать можно чего угодно

Полозов напомнил о так называемых "судах ИГИЛ", которые так же вообще не были легитимными. Однако там также провозглашали смертные приговоры и, к сожалению, их исполняли. Боевикам из Донецка ничего не мешает так же провести казни, хотя их никто не признает.

В этом смысле риск того, что они показательно совершат смертную казнь одного или нескольких пленных, исключать нельзя,

– отметил Полозов.

По его мнению, сейчас на примере боевиков из псевдореспублик кремль может "нащупывать" общественное мнение россиян по этому вопросу. Вполне возможно, что в какой-то момент для достижения политических целей в россии тоже отменят мораторий на смертную казнь.

Это может обернуться настоящей катастрофой для россиян. Ведь в условиях отсутствия нормальной судебной системы силовики просто смогут буквально убивать людей.

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Напомним, ранее Европейский суд по правам человека рекомендовал россии не исполнять смертный приговор для двух британцев 28-летнего Эйдена Аслина и 48-летнего Шона Пиннера, которых боевики захватили в плен.