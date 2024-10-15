Казнь украинских пленных в Курской области: украинские десантники мстят за смерть побратимов
Источник:Forbes
Российские военные расстреляли украинских пленных в Курской области. Десантники мстят за смерть побратимов.
Морские пехотинцы российской 155-й отдельной морской пехотной бригады взяли в плен 9 операторов БПЛА, которые были легко вооружены. Они приказали украинским военным раздеться, лечь лицом к земле и затем выстрелили в каждого из них.
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На членов этой бригады охотились
В то же время этот случай не является первым. Украинская власть обнародовала информацию, что Россия казнила более 100 украинцев, которые сдались в плен, в течение полномасштабной войны.
После того как морские пехотинцы убили украинских операторов дронов, некоторые из подразделений Украины – ее десантно-штурмовые бригады – намеренно охотились на членов 155-й российской морской пехотной бригады и мстили.
В частности, украинские 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, которые удерживают позиции на юго-восток и юго-запад от позиций 155-й бригады морской пехоты в Курской области, устроили засаду на российских морских пехотинцев.
Есть доказательства, что они убили по крайней мере нескольких морских пехотинцев.
Такая же судьба ждет и других бойцов этой бригады,
– заявили в ВСУ.
Именно эта бригада уже не впервые казнит украинских пленных.