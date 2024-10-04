80% случаев совершено в этом году: россияне казнили на поле боя 93 бойцов ВСУ, – Офис Генпрокурора

Российские войска систематически совершают военные преступления. В частности, россияне казнили 93 украинских пленных на поле боя.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов. Он отметил, что 80% таких случаев было зафиксировано в этом году.

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Что известно о казни украинских военных

Сейчас мы имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя,

– сообщил Белоусов.

Он отметил, что в 2024 году зафиксировано 80% случаев казни. Он сообщил, что такая тенденция начала проявляться еще в ноябре прошлого года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих России к нашим военнопленным в худшую сторону".

Также начальник департамента сообщил, что в четверг, 3 октября, снова получили информацию о казни украинского военнопленного.

"В телеграмм-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство", – сказал он.