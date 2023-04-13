Речь идет о реакции высокопоставленного чиновника на видео, на котором россияне убивают украинского пленника, отрезав ему голову. Также Боррель написал, что он в шоке.

Смотрите также Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: все, что известно об очередном преступлении России

Как ответил Боррель на казнь украинского пленника

Высокопоставленный чиновник заверил, что он "глубоко шокирован жестоким видео обезглавления украинского военнопленного".

Это ужасающее нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности,

– заверил глава дипломатии ЕС.

По его словам, Евросоюз будет с Украиной столько, сколько потребуется.

Накануне, 12 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращался к Западу после казни нашего воина и призвал свой шок конвертировать в реальные действия.

Министр сказал, что видео российских пропагандистов возвращает нас в самые темные времена.

Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Важно Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: все, что известно об очередном преступлении России

Что известно о видео казни украинского пленника