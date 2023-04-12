Об этом 24 Каналу заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он отметил, что это является юридическим фактом.

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"Указывающим на то, что они совершают такое ужасное преступление. С другой стороны – они связывают кровью всех участников "операции" этого зверства", – заявил он.

Россия чувствует поражение

Маломуж отметил, что оккупанты пытаются запугать украинских военных такой расправой.

"В первую очередь, мы видим, что россияне демонстрируют акт террора, акты геноцида. Они четко заявили на высшем политическом уровне, что нас, Украины, "не существует", – сказал он.

Для этого дали четкий сигнал российским военным по поводу проведения террористических операций на территории Украины. Генерал армии Украины подчеркнул, что сейчас период, когда Россия чувствует, что она может проиграть.

То есть, других идеологических форматов нет. Они запускают то, что может даже испугать. А с другой стороны, уже и россиян, что они "борются с каким-то злом" и вот даже таким террористическим способом,

– рассказал он.

И руководство страны-агрессора это поддерживает.

"Хотя Песков заявил, что "это ужасный видеоматериал, но мы еще будем расследовать, может ли это фейк и тому подобное". Это – не фейк", – подчеркнул он.

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Ответственность будет

Николай Маломуж добавил, что также есть свидетельства украинских граждан в разные периоды, даже с 2014 года и поныне. Особенно с момента начала полномасштабной агрессии России против Украины.

"Мы фиксируем это юридически четко. И Генеральная прокуратура, СБУ, начала расследование по конкретному факту и другим", – сказал он.

По его словам, сейчас есть более 75 тысяч конкретных нарушений по убийствам украинцев.

"Это очень важная тема. И мы можем говорить о том, что они все предстанут перед судом", – отметил он.

Укрывательство не поможет

Эксглава Службы внешней разведки отметил, что те люди, которые совершили преступления, особенно такие как вагнеровцы, кадыровцы, то есть спецназы и закрытые российские структуры, будут пытаться скрываться.

"Некоторые в Африке, некоторые могут и на территории России, даже после нашей победы. Но здесь встанет вопрос поиска", – сказал он.

Поэтому сейчас подразделения, в частности, Службы внешней разведки Украины и Главного управления разведки, работающие над выявлением таких преступлений, уже фиксируют эти материалы.

"Могут проникать на другие территории с целью поиска и выявления преступлений. Это будет в рамках закона. Почему? Ведь объявляют в розыск террориста. Он, соответственно, опасен для всех граждан", – добавил Маломуж.

Все потому, что он совершил теракт в Украине.

"Поэтому его могут искать и наши представители на законных основаниях в стране пребывания. И, разумеется, привлечь местные органы", – заявил он.

Однако может быть и без них, когда эта страна пытается скрыть этого человека.

Есть к этому ресурсы, готовятся. Я думаю, что это будет наша очередная такая активная деятельность спецслужб по поиску террористов, как Израиль когда-то искал и ищет до сих пор фашистских преступников,

– подытожил бывший глава Службы внешней разведки.

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