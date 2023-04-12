Про це 24 Каналу заявив генерал армії України, глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він зауважив, що це є юридичним фактом.

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"Який вказує на те, що вони скоюють такий жахливий злочин. З другого боку – вони пов'язують кров'ю всіх учасників "операції" цього звірства", – заявив він.

Росія відчуває поразку

Маломуж зазначив, що окупанти намагаються залякати українських військових такою розправою.

"У першу чергу ми бачимо, що росіяни демонструють акт терору, акти геноциду. Вони чітко заявили на вищому політичному рівні, що нас, України, "не існує", – сказав він.

І тому дали чіткий сигнал російським військовим щодо проведення терористичних операцій на території України. Генерал армії України наголосив, що нині період, коли Росія відчуває, що вона може програти.

Тобто інших ідеологічних форматів немає. Вони запускають те, що може навіть перелякати. А з іншого боку, уже й росіян, що вони "борються з якимось злом" й от навіть таким терористичним способом,

– розповів він.

І керівництво країни-агресорки це підтримує.

"Хоча Пєсков заявив, що "це жахливий відеоматеріал, але ми ще будемо розслідувати чи може це фейк і тому подібне". Це – не фейк", – наголосив він.

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Відповідальність буде

Микола Маломуж додав, що також є свідчення українських громадян в різні періоди, навіть з 2014 року й понині. Особливо, з моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України.

"Ми фіксуємо це юридично чітко. І Генеральна прокуратура, СБУ, розпочала розслідування по конкретному факту й по інших", – сказав він.

За його словами, нині є понад 75 тисяч конкретних порушень щодо вбивств українців.

"Це дуже важлива тема. І ми можемо говорити про те, що вони всі стануть перед судом", – зазначив він.

Переховування не допоможе

Ексглава Служби зовнішньої розвідки зауважив, що ті люди, які скоїли злочини, особливо такі як вагнерівці, кадирівці, тобто спецнази та закриті російські структури, будуть намагатися переховуватися.

"Дехто в Африці, дехто може й на території Росії, навіть після нашої перемоги. Але тут постане питання пошуку", – сказав він.

Тому нині підрозділи, зокрема, Служби зовнішньої розвідки України й Головного управління розвідки, які працюють над виявленням таких злочинів, уже фіксують ці матеріали.

"Можуть проникати на інші території з метою пошуку й виявлення злочинів. Це буде в межах закону. Чому? Адже оголошують в розшук терориста. Він, відповідно, небезпечний для всіх громадян", – додав Маломуж.

Усе через те, що він скоїв теракт в Україні.

"Тому його можуть шукати й наші представники на законних підставах в країні перебування. І, зрозуміло, залучити місцеві органи", – заявив він.

Однак, може бути й без них, коли ця країна намагається приховати цю людину.

Є для цього ресурси, готуються. Я думаю, що це буде наша чергова така активна діяльність спецслужб щодо пошуку терористів, як колись Ізраїль шукав і шукає до цього часу фашистських злочинців,

– підсумував колишній глава Служби зовнішньої розвідки.

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