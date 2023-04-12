Об этом 24 Каналу заявил украинский доброволец, бывший командир израильского спецназа Денис Десятник. Он отметил, все потому, что так россияне хотят сохранить собственные жизни. Отметим, что видео казни распространили вечером 11 апреля.

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"И в противоположность российским оккупантам, наши военные здесь люди, прежде всего, не животные. И неважно, что бы ни делали, наши ребята не уподобляются этому животному инстинкту и не ведут себя так, если берут в плен", – заявил он.

Десятник добавил, что украинские армейцы берут в плен раненых и ухаживают за ними.

"Выходят их, накормят, напоят и в конце обменивают", – отметил украинский доброволец.

А россияне это знают, потому и сдаются в плен.

Что известно о казни украинского военного: смотрите видео

Россиянам нет прощения

То, что они сделали, это просто, это они даже не хотели кого-то своих запугать, что сдаются в плен или что-то еще. Это просто изверги,

– подчеркнул он.

Бывший командир израильского спецназа отметил, что уже не раз видели, что россияне делают с детьми и женщинами.

"Насилуют, убивают, отрезают головы, отрезают органы. Это тоже было когда-то, когда какой-то бурят отрезал нашим военным. Расстреливают военных", – заявил он.

Денис Десятник подчеркнул, что это изверги, которым нет прощения.

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