140 миллионов гривен на зарплаты коммунальщиков Львова заблокированы Казначейством, — Садовый

Государственная казначейская служба приостановила проведение тысяч финансовых операций для нужд местных общин. Из-за этого коммунальные предприятия вынуждены брать займы, чтобы рассчитаться со своими работниками.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, на данный момент в городе не произведено почти 2900 платежей на общую сумму свыше 1 миллиарда гривен. Из этих средств 140 миллионов гривен предназначены для оплаты труда водителей общественного транспорта и дворников.

Что рассказал Садовый

Деньги фактически находятся на счетах общины, однако воспользоваться ими невозможно из-за отсутствия согласований.

Официального решения правительства о блокировке этих средств пока нет. Такая ситуация продолжается уже около месяца не только во Львове, но и в других городах Украины.

Если ее не решить, последствия будут серьезными: штрафы и пени за несвоевременную оплату газа, электроэнергии, налогов, риск уголовной ответственности руководителей предприятий из-за задержки зарплат,

– отметил Садовый.

Он обратился к народным депутатам с просьбой не оставлять город один на один с этой проблемой.

"Местные общины не просят дополнительных денег. Мы просим дать возможность пользоваться собственными средствами, чтобы вовремя выплачивать людям зарплаты", – подчеркнул львовский мэр.

Напомним, что ранее из-за подобных задержек мэр Львова Андрей Садовый объявил, что отказался от зарплаты. Тогда он подчеркнул, что оплата труда рядовых работников оказалась не на первом месте, в то время как содержание чиновников осуществляется автоматически.

Между тем в Министерстве финансов пояснили, что задержки связаны с ожиданием международной помощи, для получения которой парламент должен принять ряд законопроектов.