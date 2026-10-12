Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, наразі у місті не проведено майже 2900 платежів на загальну суму понад 1 мільярд гривень. З цих коштів 140 мільйонів гривень призначені для оплати праці водіїв громадського транспорту та двірників.

Що розповів Садовий

Гроші фактично лежать на рахунках громади, проте скористатися ними неможливо через відсутність погоджень.

Офіційного рішення уряду про блокування цих фінансів наразі немає. Така ситуація триває вже близько місяця не лише у Львові, а й в інших містах України.

Якщо її не вирішити, наслідки будуть серйозними: штрафи та пені за несвоєчасну оплату газу, електроенергії, податків, ризик кримінальної відповідальності керівників підприємств через затримку зарплат,

– зазначив Садовий.

Він звернувся до народних депутатів не залишати міста сам на сам із цією проблемою.

"Місцеві громади не просять додаткових грошей. Ми просимо дати можливість користуватися власними коштами, щоб вчасно виплачувати людям зарплати", – наголосив львівський мер.

Нагадаємо, що раніше через подібні затримки міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що відмовився від зарплати. Тоді він наголосив, що оплата праці звичайних робітників опинилася не на першому місці, тоді як утримання чиновників здійснюється автоматично.

Тим часом у Міністерстві фінансів пояснили, що затримки пов'язані з очікуванням міжнародної допомоги, для отримання якої парламент має ухвалити низку законопроєктів.