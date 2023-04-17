Получаем десятки видео: Лубинец назвал случаи публичной казни украинских пленников

За последние 9 месяцев Офис омбудсмена получил "несколько десятков" видео публичных казней украинских военных российскими захватчиками.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, россияне сознательно распространяют видео казней украинских бойцы и очертили основные причины этих действий.

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Омбудсмен сообщил, что характер видео жесток. Россияне своих лиц не скрывают в большинстве своем, их лица можно установить.

Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. Некоторых русских военных удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание. Я знаю, что она погибла во время боевого столкновения с украинскими войсками,

– рассказал Лубинец.

Это сознательно стратегия России

По мнению омбудсмена, Россия публично распространяет видео с казнями украинских военных по "нескольким причинам":

чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии", который сейчас властвует внутри российского общества;

чтобы убедить русских солдат не сдаваться в плен ВСУ;

чтобы запугать украинских военных накануне ожидаемого контрнаступления.

86% украинских военных подвергались пыткам

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что 86% украинских военных, которых удалось вернуться из российского плена, сообщили о том, что подвергались прямым физическим пыткам от россиян.

Что касается пыток, могу сказать, что, по нашим данным, 86% вернувшихся из плена заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, но и международная миссия по правам человека ООН. У них примерно такие же цифры,

– сказал Лубинец.

По его словам, после возвращения находившихся в российском плену украинских защитников с ними работают специалисты. Также в отношении каждого воина открывается соответствующее производство, фиксируются факты, подтверждающие недостойное отношение к ним.

Справка! Россияне уже несколько раз сливали в сеть видео казни украинских военных. 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские военные казнили украинского военнопленного. Пока неизвестно, когда и где было снято видео.

6 марта появилось видео расстрела украинского военнопленного после его слов: "Слава Украине!" Личность военного впоследствии установили – это снайпер территориальной обороны Александр Мациевский.

