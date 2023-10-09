Производитель ракет "Нептун" обратился к правительству из-за действий Госаудитслужбы: что говорят в ведомстве

Компания, которая занимается разработкой и изготовлением ракет "Нептун", обратилась к правительству из-за проверок Госаудитслужбы. Вместо этого там настаивают, что действуют исключительно в рамках закона.

Государственное конструкторское бюро "Луч" оборонно-промышленного комплекса Украины уже вторично обращается в Кабинет Министров. Целью обращения является привлечь внимание к последствиям действий Госаудитслужбы, заявляющей о "незаконных доходах" предприятий этого комплекса.

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Госаудитслужба снова проверяет предприятие

Ранее конструкторское бюро уже подтвердило ошибочность подозрений Госаудитслужбы в этом вопросе, однако уже через 10 дней после этого там приступили к ревизии "отдельных вопросов" относительно деятельности бюро "Луч". В частности, говорится о включении прибыли в цену на продукцию. Как известно, Госаудитслужба обратилась в Миноборону с требованием о взыскании полученной предприятиями прибыли.

Уже третья за время военного положения проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает от разработки и производства вооружения,

– говорится в сообщении.

КБ "Луч" за свой счет разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет перемещение производства и наращивает производственные мощности.

В КБ отмечают, что требование Госаудитслужбы о возврате прибыли создает угрозу выживанию оборонно-промышленного комплекса Украины.

Что говорят в Госаудитслужбе

В ведомстве заявили, что с самого начала полномасштабного вторжения России обнаружили злоупотреблений на 6 миллиардов гривен, которые недобродетели хотели вывести из бюджета страны. Всю необходимую информацию передали правоохранителям.

Также глава ГАСУ Алла Басалаева сказала, что все попытки производителей переложить на аудиторов ответственность за невыполнение условий профинансированных государственных контрактов являются манипуляцией. В качестве примера она привела ситуацию с КБ "Луч". Компания выполняет отдельную ракетную программу, финансируемую правительством, поэтому выводы Госаудитслужбы никак не повлияют на финансовое положение КБ "Луч".

Выводы, сделанные аудиторами, никоим образом не приведут к остановке производства критических видов вооружения, включая несколько ракетных комплексов.

– подчеркнула она.

По ее словам, ревизия КБ "Луч" проходит по обращению правоохранительных органов. Предыдущую ревизию проводили еще 10 лет назад.

Кроме того, руководитель Госаудитслужбы отвергла обвинения в препятствии оборонным предприятиям в возможности получать доходы. Она подчеркнула, что они работают только в рамках закона.

Именно КБ "Луч" производит ракеты "Нептун"