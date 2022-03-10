Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский дом в Лондоне, где собирают помощь
Источник:Верховная Рада
Герцог и Герцогиня Кембриджские в Лондоне посетили украинский культурный центр. В нем волонтеры собирают гуманитарную помощь украинцам.
Великобритания поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Это в очередной раз показали принц Уильям и его жена Кэтрин.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
В Украинском культурном центре волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев.
Королевская семья поддерживает Украину / Фото с телеграммы ВР
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский дом / Фото с телеграммы ВР
Волонтеры в Лондоне собирают помощь украинцам / Фото с телеграммы ВР
Королевская семья поддерживает Украину: последние новости
- Королева Летиция вышла в свет в вышитой рубашке в знак поддержки Украины.
- Принц Чарльз с супругой посетили Украинский католический собор в Лондоне, где молились за Украину.
- Королева Великобритании сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.
- Принц Гарри и Меган Маркл выступили против жестоких нарушений международного и гуманитарного права и призвали мировых лидеров сделать то же самое;
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
Интересно – выступление Зеленского в парламенте Британии: смотрите видео