Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Daractenus в X.

Смотрите также Хотел поделить Украину: в Румынии задержан экскандидат в президенты Келина Джорджеску

Каким жестом поздоровался Джорджеску со своими поклонниками

Допрос Джорджеску длился пять часов. Сразу после этого он покинул здание Генпрокураты, возле которой экскандидата в президенты Румынии ожидали его сторонники, в частности, политики от ультраправого Альянса за объединение румын и Партии молодежи.

Джорджеску решил поздороваться с людьми помахав им рукой, а потом сделал жест, что очень похож на "нацистское приветствие".

Джорджеску сделал жест, что похож на нацистский: смотрите видео

Напомним, что Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство против Джорджеску. Ему инкриминируют ряд серьезных обвинений.