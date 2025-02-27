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Яким жестом привітався Джорджеску зі своїми прихильниками

Допит Джорджеску тривав п'ять годин. Одразу після цього він покинув будівлю Генпрокурати, біля якої на екскандидата в президенти Румунії очікували його прихилиьники, зокрема політики від ультраправого Альянсу за об’єднання румунів і Партії молоді.

Джорджеску вирішив привітатися із людьми помахавши їм рукою, а потім зробив жест, що дуже схожий на "нацистське вітання".

Джорджеску зробив жест, що схожий на нацистський: дивіться відео

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти Джорджеску. Йому інкримінують низку серйозних звинувачень.