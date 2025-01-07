Интервью Зеленского тоже повлияло: в ОП сказали, почему Кит Келлог перенес визит в Украину

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог перенес свою поездку в Киев. На это повлияло, в частности, интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.

Также в администрации Дональда Трампа понимают, что Россия пока отвергнет все предложения, поэтому нет смысла заходить в переговорный трек. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, предположив, когда Келлог все же может приехать в Украину.

Смотрите также Спецпредставитель Трампа перенес свой визит в Украину: в МИД отреагировали

Почему поездку Келлога в Киев отложили

Визит Кэллога в Украину могли перенести з 2 причин:

интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману;

в администрации Трампа пока не видят, с чем заходить в переговорный трек, ведь Россия не может адекватно реагировать на те или иные предложения.

Любое предложение России не будет принято при тех обстоятельствах, которые сегодня сложились. Все-таки надо через силу принуждать Россию. То есть нет смысла делать предложение, на которое они скажут: "Нет, нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы Украина сделала то и то",

– подчеркнул Подоляк.

Страна-агрессор на различных площадках продолжает продвигать свои "условия". Среди них:

Украина должна юридически отказаться от своих территорий. Россия не должна отвечать за все совершенные преступления, совершенные на украинской территории. Украина должна отказаться от своей внешней и внутренней субъектности. Украина должна отказаться от вступления в НАТО и другие союзы.

Это не те позиции, с которыми можно садиться за стол, и это абсолютно точно осознают в Соединенных Штатах. Понимают, что когда они будут выдвигать какие-то свои предложения, Россия будет говорить: "Нет, если нам не отдадут одно, второе, третье, то мы не готовы к переговорам". Это будет говорить о неформальной силе России. Это точно никому не нужно,

– объяснил Михаил Подоляк.

Только общая позиция стран-союзников, которые поддерживают Украину, может заставить Россию остановить агрессию: существенное увеличение милитарных поставок и инвестиций в оборонные возможности Украины; наращивание санкционного давления на Россию, то есть ограничить ее возможности торговать на глобальном рынке. Только это, по мнению Подоляка, ускорит финал войны.

Смотрите также Прописано на законодательном уровне: почему Кит Келлог отложил поездку в Украину

Когда Келлог все-таки может приехать в Украину

Советник главы ОПУ объяснил, что пока неизвестна точная дата визита Кита Келлога в Украину. Сейчас ведутся обсуждения на неформальных коммуникационных площадках между Киевом и Вашингтоном.

"Но господин Келлог четко заявил, что сначала инаугурация, определенные формальные действия, встречи на уровне президента Трампа и Зеленского. И уже после этого будем выходить с какими-то предложениями", – резюмировал Подоляк.