Интервью Зеленского тоже повлияло: в ОП сказали, почему Кит Келлог перенес визит в Украину
Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог перенес свою поездку в Киев. На это повлияло, в частности, интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману.
Также в администрации Дональда Трампа понимают, что Россия пока отвергнет все предложения, поэтому нет смысла заходить в переговорный трек. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, предположив, когда Келлог все же может приехать в Украину.
Смотрите также Спецпредставитель Трампа перенес свой визит в Украину: в МИД отреагировали
Почему поездку Келлога в Киев отложили
Визит Кэллога в Украину могли перенести з 2 причин:
- интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману;
- в администрации Трампа пока не видят, с чем заходить в переговорный трек, ведь Россия не может адекватно реагировать на те или иные предложения.
Любое предложение России не будет принято при тех обстоятельствах, которые сегодня сложились. Все-таки надо через силу принуждать Россию. То есть нет смысла делать предложение, на которое они скажут: "Нет, нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы Украина сделала то и то",
– подчеркнул Подоляк.
Страна-агрессор на различных площадках продолжает продвигать свои "условия". Среди них:
- Украина должна юридически отказаться от своих территорий.
- Россия не должна отвечать за все совершенные преступления, совершенные на украинской территории.
- Украина должна отказаться от своей внешней и внутренней субъектности.
- Украина должна отказаться от вступления в НАТО и другие союзы.
Это не те позиции, с которыми можно садиться за стол, и это абсолютно точно осознают в Соединенных Штатах. Понимают, что когда они будут выдвигать какие-то свои предложения, Россия будет говорить: "Нет, если нам не отдадут одно, второе, третье, то мы не готовы к переговорам". Это будет говорить о неформальной силе России. Это точно никому не нужно,
– объяснил Михаил Подоляк.
Только общая позиция стран-союзников, которые поддерживают Украину, может заставить Россию остановить агрессию: существенное увеличение милитарных поставок и инвестиций в оборонные возможности Украины; наращивание санкционного давления на Россию, то есть ограничить ее возможности торговать на глобальном рынке. Только это, по мнению Подоляка, ускорит финал войны.
Смотрите также Прописано на законодательном уровне: почему Кит Келлог отложил поездку в Украину
Когда Келлог все-таки может приехать в Украину
Советник главы ОПУ объяснил, что пока неизвестна точная дата визита Кита Келлога в Украину. Сейчас ведутся обсуждения на неформальных коммуникационных площадках между Киевом и Вашингтоном.
"Но господин Келлог четко заявил, что сначала инаугурация, определенные формальные действия, встречи на уровне президента Трампа и Зеленского. И уже после этого будем выходить с какими-то предложениями", – резюмировал Подоляк.