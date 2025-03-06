Келлог ответил, какие условия должна выполнить Украина, чтобы США возобновили помощь

Накануне Соединенные Штаты поставили на паузу всю военную помощь Украине. Специальный представитель Трампа прокомментировал, при каких условиях ее снова могут возобновить.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Кит Келлог ответил на вопрос об условиях восстановления американской помощи.

Я думаю, это давление для того, чтобы они (украинцы – 24 Канал) участвовали в дипломатической активности. Мы знаем, что обе стороны (Украина и Россия – 24 Канал) будут спорить, но соглашаться также,

– сказал спецпредставитель Трампа.