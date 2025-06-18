Генерал армии назвал 2 причины, почему Келлог может ехать в Беларусь

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует визит в Беларусь и встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

В эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, с какой миссией спецпредставитель Дональда Трампа может поехать в Беларусь.

Читайте также Спецпредставитель Трампа Кэллог поделился, как видит завершение войны в Украине

Белорусская миссия Кэллога

По мнению бывшего главы Службы внешней разведки, белорусская миссия Кит Келлога – провести зондаж относительно возможных альтернативных вариантов подготовки мирного соглашения.

Хотя я считаю, что это будет способствовать российскому сценарию, потому что Лукашенко никогда не отступит от кремлевских сценариев. Он будет действовать по программе Путина. Это будет еще один канал давления на Украину,

– сказал Маломуж.

Вторая часть – это то, что осенью готовятся совместные российско-белорусские учения. Вероятно, Келлог должен будет доказать сигналы, что Запад не будет инициировать какие-то активные боевые действия в отношении самой Белоруссии и России.

Также могут быть переданы оперативные материалы, как часто бывает во время какой-то напряженной ситуации, в которых доказывается позиция, например, США.

Это упреждающая модель, которая не будет разглашаться, но с учетом учений и информации о том, что это может быть угрозой эскалации как для Украины, так и для Запада,

– отметил генерал армии.

По его словам, Келлог пытается вроде бы снять эту проблему и выразить позицию, что Запад готов на какие-то мягкие компромиссы по недопущению военных конфронтаций.

Впрочем, бывший глава Службы внешней разведки считает, что сейчас спецпредставитель Трампа не должен находиться в Беларуси, чтобы не легитимизировать Лукашенко и не давать дополнительные рычаги влияния и площадки, чтобы Владимир Путин мог давить на наше государство.