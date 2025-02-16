Это предложение удивило американского дипломата, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского NBC News.

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Что Зеленский говорит о визите Келлога на фронт

Владимир Зеленский указал, что спецпредставитель Кит Келлог посетит Украину уже 20 февраля.

Я думаю он был удивлен, но я сказал ему, что если он приедет, мы поедем на фронт,

– отметил он.

Зеленский сказал Келлогу, что это действительно может быть очень опасно. Однако, как отметил президент, если администрация Трампа желает осознать ситуацию на поле боя, – не только из СМИ, – то нужно увидеть, что происходит.

К слову, в Мюнхене Владимир Зеленский отметил, что хочет, чтобы Кит Келлог имел доклад от военных, чтобы он встретился с главкомом Александром Сырским и, возможно, с командирами бригад. Президент хочет, чтобы никто ничего не навязывал американскому дипломату, а он просто это прожил.

"Он увидит последствия в гражданском мире, где все выглядит не очень цивильно из-за ракетных ударов, в военном направлении. И после я хочу, чтобы он привез это президенту Трампу", – указал президент.