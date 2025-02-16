Ця пропозиція здивувала американського дипломата, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського NBC News.

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Що Зеленський каже про візит Келлога на фронт

Володимир Зеленський вказав, що спецпредставник Кіт Келлог відвідає Україну вже 20 лютого.

Я думаю він був здивований, але я сказав йому, що якщо він приїде, ми поїдемо на фронт,

– зазначив він.

Зеленський сказав Келлогу, що це справді може бути дуже небезпечно. Проте, як зазначив президент, якщо адміністрація Трампа бажає усвідомити ситуацію на полі бою, – не лише зі ЗМІ, – то потрібно побачити, що відбувається.

До слова, у Мюнхені Володимир Зеленський зазначив, що хоче, аби Кіт Келлог мав доповідь від військових, щоб він зустрівся з головкомом Олександром Сирським і, можливо, з командирами бригад. Президент хоче, аби ніхто нічого не нав'язував американському дипломату, а він просто це прожив.

"Він побачить наслідки у цивільному світу, де все виглядає не дуже цивільно через ракетні удари, у військовому напрямку. І після я хочу, аби він привіз це президенту Трампу", – вказав президент.