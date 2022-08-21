Нас немного, но мы есть, – Арестович объяснил, какая у него должность в Офисе Президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович – не советник руководителя ОП. В свою очередь тот ответил, кем на самом деле является.

О своей должности Арестович рассказал в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Он отметил, что категорий советников есть несколько.

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По словам Арестовича, всего есть 3 категории советников:

советник президента,

советник председателя ОП,

советник ОП.

Меньше всего есть советников Офиса, ведь это особая категория людей – этот статус предполагает многофункциональные условия.

Это то, что в старой дореволюционной россии называлось "чиновник особых поручений". Нас немного, но мы есть,

– отметил Арестович.

Он добавил, что его должность называется "внештатный советник Офиса Президента Украины".

"На эту должность назначают, на минуточку, указом Президента Украины. И снимают указом президента. Так вот, вы найдете указ президента о моем назначении и нигде не найдете указ о снятии", – заметил Арестович.

Советник ОП добавил, что когда журналисты или нардепы зачем-то пишут многочисленные запросы, которые не могут корректно сформулировать, это говорит только об их уровне.

"Я сегодня имел бурную дискуссию с Михаилом Подоляком. Говорю: "Миша, дай втянуться дуракам. Зачем ты хочешь выйти с опровержением? Я считаю, сколько депутатов, нардепов, журналистов подхватили эту тему. Пусть наляпают, а потом покажем", – рассказал Арестович.

Однако Подоляк ответил, что это ненужный хайп и общество следует правдиво проинформировать.

"Я являюсь одним из немногих в мире, кто может ежедневно развлекаться, не периодически, а ежедневно вводить свою фамилию, нажимать Enter и смотреть, сколько оттуда смешных вещей вылезает. И все эти люди обсуждают меня", – заявил Арестович.

Советник ОП подытожил, что это хорошо, ведь он может продвигать в головы людей "любые мысли", если он их так интересует. Однако, по словам Арестовича, хорошо и то, что он продвигает только правильные мысли.

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