Про свою посаду Арестович розповів в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що категорій радників є кілька.

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Арестович назвав свою посаду в Офісі Президента

За словами Арестовича, загалом є 3 категорії радників:

радник президента,

радник голови ОП,

радник ОП.

Найменше є радників Офісу, адже це особлива категорія людей – цей статус передбачає багатофункціональні умови.

Це те, що в старій дореволюційній росії називалося "чиновник особливих доручень". Нас є небагато, але ми є,

– зазначив Арестович.

Він додав, що його посада має назву "позаштатний радник Офісу Президента України".

"На цю посаду призначають, на хвилинку, указом Президента України. І знімають указом президента. Так ось, ви знайдете указ президента про моє призначення і ніде не знайдете указ про зняття", – зауважив Арестович.

Радник ОП додав, що коли журналісти чи нардепи для чогось пишуть численні запити, які не можуть коректно сформулювати, це говорить лише про їхній рівень.

"Я сьогодні мав бурхливу дискусію з Михайлом Подоляком. Кажу: "Михайло, дай втягнутися дурням. Для чого ти хочеш вийти зі спростуванням? Я рахую, скільки депутатів, нардепів, журналістів підхопили цю тему. Нехай наляпають, а потім покажемо", – розповів Арестович.

Проте Подоляк відповів, що це непотрібний хайп і суспільство слід правдиво проінформувати.

"Я є одним з небагатьох у світі, хто може щодня розважатися, не періодично, а щодня вводити своє прізвище, натискати Enter і дивитися, скільки звідти смішних речей вилазить. І всі ці люди обговорюють мене", – заявив Арестович.

Радник ОП підсумував, що це добре, адже він може просувати в голови людей "будь-які думки", якщо він їх настільки цікавить. Однак, за словами Арестовича, добре також те, що він просуває лише правильні думки.

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