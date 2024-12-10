Исчезла почти половина судов, которые защищали Керченский мост от ударов, – СМИ

В оккупированном Крыму уменьшилось количество барж, которыми оккупанты защищали Керченский мост от украинских морских дронов. Сократилось их число за последний месяц вдвое.

В начале ноября там было размещено более 30 плавсредств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр журналистских расследований.

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В Керченском проливе осталось 18 барж

Так, 8 ноября на спутниковых снимках было видно, что по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе находились 34 плавсредства в два ряда.

Для улучшения защиты моста их россияне решили скрепить между собой.

Количество барж начало сокращаться в конце месяца. 29 числа ноября там стояло 24 штуки, а 3 декабря оставалось не менее 19.

8 декабря появились свежие спутниковые снимки. На них заметно, что между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова на тот момент находилось 18 барж.

Как уменьшалось количество барж в Керченском проливе / Коллаж ЦЖР

В целом 16 судов исчезли в неизвестном направлении.