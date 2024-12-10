На початку листопада там було розміщено понад 30 плавзасобів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

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У Керченській протоці залишилося 18 барж

Так, 8 листопада на супутникових знімках було видно, що по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці перебували 34 плавзасоби у два ряди.

Для покращення захисту мосту їх росіяни вирішили скріпити між собою.

Кількість барж почала скорочуватися наприкінці місяця. 29 числа листопада там стояло 24 штуки, а 3 грудня залишалося щонайменше 19.

8 грудня з'явилися свіжі супутникові знімки. На них помітно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова на той момент перебувало 18 барж.

Як зменшувалася кількість барж у Керченській протоці / Колаж ЦЖР

Загалом 16 суден зникли у невідомому напрямку.