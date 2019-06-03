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      Кернес прокомментировал причастность Коломойского к его партии

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      Кернес рассказал об общении с Коломойским
      Кернес рассказал об общении с Коломойским / Коллаж 24 канала

      Геннадий Кернес признал, что общался с украинским олигархом Игорем Коломойским. Впрочем утверждает, что влияние на новосозданную вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым партию он не имеет.

      Коломойский не помогает политической силе ни финансами, ни консультациями, убеждает мэр Харькова и отныне глава партии "Доверяй делам", пишет "Общественное".

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      24 канал писал, что 2 июня в Харькове состоялся объединительный съезд партии "Доверяй делам" – так называемой партии мэров с участием Кернеса и Труханова. На съезде Кернеса и Труханова выбрали сопредседателями партии.

      Общался я с Игорем Коломойским. И что дальше? Никакими деньгами он не помогал и консультациями тоже. Это наше личное дело,
      – сказал он.

      При этом Кернес сказал, что создание политической силы – это инициатива Одессы и Харькова.

      "Мы с Трухановым давно общаемся. Мы предлагали другим городским головам. Кто отказался, я не буду называть, потому что "не закрывай дверь никогда", – отметил Кернес.

      Однако сам Коломойский рассказал, что консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для парламентских выборов. После возвращения в Украину Коломойский встречается с лидером партии "Возрождение" Виталием Хамутинником и бизнесменом Павлом Фуксом.

      Что известно о партии "Доверяй делам"?Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Это условная "партия мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины.

      Блок "партии мэров" Труханова и Кернеса плюс "Возрождение" и части "Нашего края" вполне может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, и стать участником коалиции. Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

      Отметим, съезд новой политсилы пикетировали общественные активисты, которые решили напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры политической силы "имели открытую пророссийскую позицию". Во время пикета также свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, однако Кернес уже пообещал его вернуть, а протестующих назвал "отбросами общества".

      Что произошло в Харькове: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Игорь Коломойский Геннадий Труханов Геннадий Кернес
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