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      Кернес прокоментував причетність Коломойського до його партії

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      Кернес розповів про спілкування з Коломойським
      Кернес розповів про спілкування з Коломойським / Колаж 24 каналу

      Геннадій Кернес визнав, що спілкувався з українським олігархом Ігорем Коломойським. Втім переконує, що впливу на новостворену разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим партію той не має.

      Коломойський не допомагає політичній силі ні фінансами, ні консультаціями, переконує міський голова Харкова та відсьогодні очільник партії "Довіряй ділам", пише "Громадське".

      Читайте також: Кернес хоче прямих переговорів з Росією: Ми повинні покаятися, що звинувачуємо один одного

      24 канал писав, що 2 червня у Харкові відбувся об'єднавчий з'їзд партії "Довіряй ділам" – так званої партії мерів за участю Кернеса і Труханова. На з’їзді Кернеса і Труханова обрали співголовами партії.

      Спілкувався я з Ігорем Коломойським. І що далі? Ніякими грошима він не допомагав і консультаціями також. Це наша особиста справа,
      – сказав він.

      При цьому Кернес сказав, що створення політичної сили — це ініціатива Одеси та Харкова.

      "Ми з Трухановим давно спілкуємося. Ми пропонували іншим міським головам. Хто відмовився, я не буду називати, тому що "не закривай двері ніколи", – зазначив Кернес.

      Однак сам Коломойський розповів, що консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється для парламентських виборів. Після повернення в Україну Коломойський зустрічається з лідером партії "Відродження" Віталієм Хамутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

      Що відомо про партію "Довіряй ділам"?Кернес і Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Це умовна "партія мерів" з прицілом на електорат південного сходу України.

      Блок "партії мерів" Труханова і Кернеса плюс "Відродження" і частини "Нашого краю" цілком може подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах, і стати учасником коаліції. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

      Зазначимо, з'їзд нової політсили пікетували громадські активісти, які вирішили нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери політичної сили "мали відкриту проросійську позицію".  Під час пікету також звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, однак Кернес вже пообіцяв його повернути, а протестувальників назвав "покидьками суспільства". 

      Що відбулося у Харкові: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Геннадій Кернес Геннадій Труханов Ігор Коломойський
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