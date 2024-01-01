Вечером 1 января прокуратура опубликовала видео, снятое дроном, демонстрирующим масштабы разрушений престижного отеля Kharkiv Palace после ракетного удара. Зафиксированы значительные повреждения здания, в том числе огромная дыра от прямого попадания.
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Разрушение в центре Харькова
Видеоматериалы, опубликованные пресс-службой Харьковской прокуратуры, показывают разрушенное здание отеля Kharkiv Palace как извне, так и изнутри.
Ракеты попали прямо в гостиницу, завалив вестибюль обломками и выбив окна,
– сообщал ранее руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.
По данным полиции, вечером 30 декабря российские захватчики выпустили ракеты Искандер-М по центру Харькова, в результате чего пострадал не только Kharkiv Palace, но и близлежащие здания. Известно, что в гостинице было заселено 34 номера.
Добавим, что внутри гостиницы находилась журналистка Алика Янг из ZDF вместе с коллегами. Она описала момент атаки так: "Раздается громкий стук, здание трясется, вместо вестибюля – тьма и дым". Хоть и представительница СМИ выжала, но ее переводчица была травмирована.
Немецкая общественная телевизионная компания ZDF осудила обстрел, назвав его атакой на свободную прессу. В медиа заявили о намерении продолжать освещение российско-украинской войны, несмотря на все трудности.
Украина получила "небесные глаза"
- Стоит сказать, что фиксирование разрушений вследствие ракетных атак с помощью дронов возможно, в частности, благодаря нашим партнерам. В этом вопросе Запад активно нас поддерживает, ведь это может помочь привлечь Кремль к ответственности.
- Собственно, агентство США по международному развитию (USAID) объявляло еще летом 2023 года о передаче Офиса Генерального прокурора девяти автономных беспилотников, необходимых для документирования военных преступлений России в Украине.
- "Это поможет Генеральной прокуратуре задокументировать более 115 000 случаев уничтожения гражданской инфраструктуры и доказательств нарушения прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях", – отмечали тогда в USAID.