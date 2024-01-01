Ввечері 1 січня прокуратура опублікувала відео, зняте дроном, яке демонструє масштаби руйнувань престижного готелю Kharkiv Palace після ракетного удару. Зафіксовано значні пошкодження будівлі, зокрема величезну діру від прямого влучання.

Дивіться також По Kharkiv Palace у Харкові вдарили ракетами "Іскандер-М": деталі атаки від поліції

Руйнування в центрі Харкова

Відеоматеріали, опубліковані пресслужбою Харківської прокуратури, показують зруйновану будівлю готелю Kharkiv Palace як і ззовні, так і зсередини.

Ракети влучили прямо в готель, заваливши вестибюль уламками та вибивши вікна,

– повідомляв раніше керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За даними поліції, ввечері 30 грудня російські загарбники випустили ракети Іскандер-М по центру Харкова, внаслідок чого постраждав не лише Kharkiv Palace, але й прилеглі будівлі. Відомо, що у готелі були заселені 34 номери.

Зверніть увагу! За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур Харкова було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Це частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Додамо, що всередині готелю перебувала журналістка Аліка Янг зі ZDF разом з колегами. Вона описала момент атаки так: "Лунає гучний стукіт, будівля трясеться, замість вестибюля – темрява і дим". Хоч і представниця ЗМІ вижала, але її перекладачка була травмована.

Німецька громадська телевізійна компанія ZDF засудили обстріл, назвавши його атакою на вільну пресу. У медіа заявили про намір продовжувати висвітлення російсько-української війни, попри усі труднощі.

Україна отримала "небесні очі"