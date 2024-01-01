Ввечері 1 січня прокуратура опублікувала відео, зняте дроном, яке демонструє масштаби руйнувань престижного готелю Kharkiv Palace після ракетного удару. Зафіксовано значні пошкодження будівлі, зокрема величезну діру від прямого влучання.
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Руйнування в центрі Харкова
Відеоматеріали, опубліковані пресслужбою Харківської прокуратури, показують зруйновану будівлю готелю Kharkiv Palace як і ззовні, так і зсередини.
Ракети влучили прямо в готель, заваливши вестибюль уламками та вибивши вікна,
– повідомляв раніше керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За даними поліції, ввечері 30 грудня російські загарбники випустили ракети Іскандер-М по центру Харкова, внаслідок чого постраждав не лише Kharkiv Palace, але й прилеглі будівлі. Відомо, що у готелі були заселені 34 номери.
Додамо, що всередині готелю перебувала журналістка Аліка Янг зі ZDF разом з колегами. Вона описала момент атаки так: "Лунає гучний стукіт, будівля трясеться, замість вестибюля – темрява і дим". Хоч і представниця ЗМІ вижала, але її перекладачка була травмована.
Німецька громадська телевізійна компанія ZDF засудили обстріл, назвавши його атакою на вільну пресу. У медіа заявили про намір продовжувати висвітлення російсько-української війни, попри усі труднощі.
Україна отримала "небесні очі"
- Варто сказати, що фіксування руйнувань внаслідок ракетних атак за допомогою дронів є можливим, зокрема, завдяки нашим партнерам. У цьому питанні Захід активно нас підтримує, адже це може допомогти притягнути Кремль до відповідальності.
- Власне, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголошувало ще влітку 2023 року про передачу Офісу Генерального прокурора дев'яти автономних безпілотників, які потрібні для документування воєнних злочинів Росії в Україні.
- "Це допоможе Генеральній прокуратурі задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях", – наголошували тоді в USAID.