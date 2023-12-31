Но момент російської атаки вони перебували у готелі Kharkiv Palace. Німецькі журналісти й досі оговтуються після обстрілу цивільного об'єкта в українському місті росіянами.

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Журналісти ZDF постраждали внаслідок атаки Харкова

Німецька репортерка Аліка Юнг розповіла, що команда журналістів каналу ZDF зупинилася у готелі Kharkiv Palace. За її словами, під час того, як у Харкові пролунала повітряна тривога вона почула сильний гуркіт, а будівля готелю немов здригнулася.

Я на п'ятому поверсі готелю Kharkiv Palace. Коли я відчиняю двері своєї кімнати, я бачу не великий відкритий вестибюль, як завжди, а темряву та чорний дим. Я не знаю, чи живі ще мої колеги і яка частина цієї будівлі ще стоїть,

– розповіла вона.

Юнг зазначила, що одразу зрозуміла, що щось трапилося, тому вирішила вибратися зі свого номера та знайти свою команду. Згодом вона побігла вниз сходами в укриття готелю.

"Там я зустрічаю свого німецького колегу-продюсера та нашого українського редактора, які допомагали нашому перекладачу. Вона була поранена в холі готелю, і, як з'ясувалося пізніше, у неї зламане ребро і три зламані хребці", –зазначила німкеня.

Журналістка сказала, що дивом всі 4 члени їх команди залишилися живими. Після того, як повітряна тривога закінчилася, вона разом з колегами вийшли з укриття й побачили, що на будівлі готелю утворилася величезна діра. Прямо в нього влетіла російська ракета.

Вестибюль завалений, люстра відлетіла від стелі, вікна розбиті,

– зауважила Юнг.

Вона наголосила, що в Україні її команда, як і більшість іноземців, ночували в готелях, де був захищений бункер. Але, як виявилося, в нашій країні наразі немає безпечного місця через постійну загрозу обстрілів з боку Росії.

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