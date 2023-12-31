Но момент російської атаки вони перебували у готелі Kharkiv Palace. Німецькі журналісти й досі оговтуються після обстрілу цивільного об'єкта в українському місті росіянами.
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Журналісти ZDF постраждали внаслідок атаки Харкова
Німецька репортерка Аліка Юнг розповіла, що команда журналістів каналу ZDF зупинилася у готелі Kharkiv Palace. За її словами, під час того, як у Харкові пролунала повітряна тривога вона почула сильний гуркіт, а будівля готелю немов здригнулася.
Я на п'ятому поверсі готелю Kharkiv Palace. Коли я відчиняю двері своєї кімнати, я бачу не великий відкритий вестибюль, як завжди, а темряву та чорний дим. Я не знаю, чи живі ще мої колеги і яка частина цієї будівлі ще стоїть,
– розповіла вона.
Юнг зазначила, що одразу зрозуміла, що щось трапилося, тому вирішила вибратися зі свого номера та знайти свою команду. Згодом вона побігла вниз сходами в укриття готелю.
"Там я зустрічаю свого німецького колегу-продюсера та нашого українського редактора, які допомагали нашому перекладачу. Вона була поранена в холі готелю, і, як з'ясувалося пізніше, у неї зламане ребро і три зламані хребці", –зазначила німкеня.
Журналістка сказала, що дивом всі 4 члени їх команди залишилися живими. Після того, як повітряна тривога закінчилася, вона разом з колегами вийшли з укриття й побачили, що на будівлі готелю утворилася величезна діра. Прямо в нього влетіла російська ракета.
Вестибюль завалений, люстра відлетіла від стелі, вікна розбиті,
– зауважила Юнг.
Вона наголосила, що в Україні її команда, як і більшість іноземців, ночували в готелях, де був захищений бункер. Але, як виявилося, в нашій країні наразі немає безпечного місця через постійну загрозу обстрілів з боку Росії.
У Харкові є постраждалі після ракетної атаки
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що надвечір 30 грудня Росія обстріляла центр Харкова. За його словами вкотре у місті постраждала цивільна інфраструктура.
- Він зазначив, що внаслідок російської атаки на місто постраждали люди. Серед них був і журналіст із Великої Британії.
- Варто наголосити, що працівники ДСНС ще продовжують рятувально-пошукові роботи на місці прильотів. Станом на 10 годину відомо, що поранень зазнали щонайменше 28 осіб, загиблих у місті після атаки, на щастя, немає.