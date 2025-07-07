Больше не засекречены: "Кибер-Атеш" раскрыл важные документы Черноморского флота России

Специалисты "Кибер-Атеш" получили доступ к засекреченным документам Черноморского флота. Они касаются боевого дежурства катеров, которые сопровождают российский теневой флот с нефтью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кибер-Атеш".

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Рассекреченные документы Черноморского флота России

Специалисты "Кибер-Атеш" специалисты получили засекреченные документы Черноморского флота России, в которых указано боевое дежурство катеров сопровождения, прикрывающих теневой флот с нефтью.

В этих документах графики выходов, смены экипажей, борта, маршруты и персональные данные командиров. Кстати, особенно примечательно, что сопровождением теневого флота занимаются подразделения 26-го отряда спецназначения.

Документы Черноморского флота России / Фото "Кибер-Атеш"

"Кибер-Атеш" давно мониторит флотскую сеть россиян в оккупированном Крыму. На этот раз уязвимость нашли в системах одного из соединений в Севастополе.

Доступ к внутреннему документообороту обеспечил наш агент, а выгрузку провели за считанные минуты – пока "командиры" пили чай и обсуждали, сколько флота у них останется в итоге,

– отметили в "Кибер-Атеш".

Также подчеркнули, что флот России – это не про "господство на море", а про трусость, которая скрывается за радиомолчанием и фальшивыми докладами.

"Мы знаем, где вы. Мы знаем, когда вы выходите. Мы уже передали это тем, кто умеет филигранно уничтожать цель", – отметили в "Кибер-Атеш".

