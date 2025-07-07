Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кібер-Атеш".

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Розсекречені документи Чорноморського флоту Росії

Фахівці "Кібер-Атеш" фахівці отримали засекречені документи Чорноморського флоту Росії, в яких зазначено бойове чергування катерів супроводу, що прикривають тіньовий флот з нафтою.

У цих документах графіки виходів, зміни екіпажів, борти, маршрути й персональні дані командирів. До речі, особливо примітно, що супроводом тіньового флоту займаються підрозділи 26-го загону спецпризначення.

Документи Чорноморського флоту Росії / Фото "Кібер-Атеш"

"Кібер-Атеш" давно моніторить флотську мережу росіян в окупованому Криму. Цього разу вразливість знайшли в системах одного зі з'єднань у Севастополі.

Доступ до внутрішнього документообігу забезпечив наш агент, а вивантаження провели за лічені хвилини – поки "командири" пили чай і обговорювали, скільки ж флоту в них залишиться в підсумку,

– зазначили в "Кібер-Атеш".

Також підкреслили, що флот Росії – це не про "панування на морі", а про боягузтво, яке ховається за радіомовчанням і фальшивими доповідями.

"Ми знаємо, де ви. Ми знаємо, коли ви виходите. Ми вже передали це тим, хто вміє філігранно знищувати ціль", – наголосили в "Кібер-Атеш".

