Европейская комиссия стала жертвой кибератаки, в результате которой, возможно, были похищены персональные данные пользователей ее образовательной платформы EU Academy. В настоящее время устанавливается точный масштаб утечки, а доступ к платформе временно ограничен.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

Что известно о кибератаке?

По словам Ренье, атака была частью киберкампании, направленной против Европейской комиссии. Она затронула образовательную платформу EU Academy, на которой внешние пользователи могут проходить курсы по вопросам политики Евросоюза.

В результате инцидента произошла утечка персональных данных пользователей. Об этом им сообщили 23 ноября через официальный сайт платформы.

По информации Politico, среди похищенной информации – имена и адреса электронной почты пользователей. В то же время пока неизвестно, сколько именно людей пострадали от утечки и получили ли злоумышленники доступ к другим персональным данным,.

В Еврокомиссии подчеркнули, что публичный доступ к EU Academy временно заблокирован. Это сделано в качестве меры предосторожности, пока специалисты внедряют дополнительные меры безопасности и обновляют систему.

Об инциденте также сообщили Европейскому инспектору по защите данных.

В настоящее время расследование продолжается. Пресс-секретарь Еврокомиссии не стал утверждать, что кибератаку полностью удалось остановить, отметив, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения проверки.

В то же время во внутренней записке Еврокомиссии сотрудников предупредили о возможных временных перебоях в работе внутренних систем. Они будут продолжаться до тех пор, пока специалисты будут обновлять средства безопасности.