Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє.

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Що відомо про кібератаку?

За словами Реньє, атака була частиною кіберкампанії, спрямованої проти Європейської комісії. Вона зачепила навчальну платформу EU Academy, на якій зовнішні користувачі можуть проходити курси з питань політики Євросоюзу.

Унаслідок інциденту стався витік персональних даних користувачів. Про це їх повідомили 23 листопада через офіційний сайт платформи.

За інформацією Politico, серед викраденої інформації – імена та адреси електронної пошти користувачів. Водночас наразі невідомо, скільки саме людей постраждали від витоку та чи отримали зловмисники доступ до інших персональних даних.

У Єврокомісії наголосили, що публічний доступ до EU Academy тимчасово заблокували. Це зробили як запобіжний захід, поки фахівці впроваджують додаткові заходи безпеки та оновлення системи.

Про інцидент також повідомили Європейського інспектора із захисту даних.

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Наразі розслідування триває. Речник Єврокомісії не став стверджувати, що кібератаку повністю вдалося зупинити, зазначивши, що остаточні висновки можна буде зробити лише після завершення перевірки.

Водночас у внутрішній записці Єврокомісії співробітників попередили про можливі тимчасові перебої в роботі внутрішніх систем. Вони триватимуть, поки фахівці оновлюватимуть засоби безпеки.