Кибератака на госреестры: влияет ли на приложение Резерв+ и доступ к базе "Оберіг"

В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной внешней кибератаке за последнее время. В Центре противодействия дезинформации рассказали, влияет ли это на работу приложения Резерв+ и доступа к базе "Оберіг".

Там отметили, что эти ресурсы работают исправно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Россия запустила фейки вокруг кибератаки на госреестры Украины

️Пропаганда России распространяет ложь, что из-за хакерской атаки на государственные реестры Украины полностью заблокирован доступ к "базам данных ТЦК", из-за чего законная мобилизация в Украине "фактически заблокирована" и работники ТЦК "хватают людей на улице без разбора",

– рассказывает ЦПД.

В Центре отмечают, что эта информация абсолютно не соответствует действительности.

Приложение Резерв+ работает, а доступ к базе "Оберіг" не потерян.