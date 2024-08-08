В Курской области интернет-ресурсы подверглись массовой кибератаке

В Курской области произошел прорыв границы. Известно также, что там произошла массированная кибератака на интернет-ресурсы.

После того, как произошел прорыв границы в Курской области, там также была массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы. В результате многие сервисы вышли из строя и временно не работают, передает 24 Канал.

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Работу восстанавливают

Российские телеграмм-каналы пишут, что специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал причины начала боевых действий на территории Курской области.

Михаил Подоляк заявил, что причиной боевых действий, обстрелов и любой эскалации на территории Курской области является безусловная агрессия России. По его словам, причина также в попытке России захватить чужие территории, несмотря на международное право.