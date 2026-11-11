Зачеркнутый флаг и российские лозунги: хакеры взломали ресурсы Укринформа

В среду, 11 ноября, Государственное информационное агентство "Укринформ" подверглось вражеской кибератаке на свой сайт и страницы в социальных сетях. Злоумышленники разместили на главной странице зачеркнутый флаг Украины и добавили пророссийские лозунги.

В настоящее время в агентстве работают над решением проблемы. Об этом сообщили страницы "Укринформа" в социальных сетях, а также генеральный директор информагентства Сергей Череватый в комментарии "Украинской правде".

Каковы подробности кибератаки?

В среду, 11 ноября, сайт и социальные сети Укринформа подверглись кибератаке. Во время взлома на главной странице медиа появилась надпись ZELENET, изображение с перечеркнутым государственным флагом и ссылка на неизвестный телеграм-канал.

Внимание! Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам!

В то же время в официальном аккаунте агентства в социальной сети X злоумышленники изменили название профиля и добавили в описание пророссийские высказывания.

Мы постоянно взаимодействуем с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, а также с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины и другими профильными службами для усиления киберзащиты и противодействия враждебным киберугрозам,

– сообщили в Укринформе.

Впоследствии сайт перевели в режим технического обслуживания с сообщением о временных неудобствах. По словам Сергея Череватого, это уже не первая попытка вмешательства в работу информационного агентства за последние несколько месяцев.

Он также отметил, что в 2024–2025 годах благодаря помощи американских партнеров в агентстве установили новое оборудование. Однако хакеры постоянно меняют тактику и используют технологии искусственного интеллекта.

Но враг тоже постоянно совершенствуется, поэтому мы стараемся реагировать как можно быстрее,

– отметил Череватый.

Сайт "Укринформа" после атаки / Скриншот 24 Канала

Российские хакеры регулярно пытаются провести атаку на украинские ресурсы. В частности, вечером 1 ноября злоумышленники пытались посеять панику, взломав приложение "Воздушная тревога". Они рассылали пользователям ложные уведомления о химической и радиационной опасности, уличных боях и ударе "Орешником".

Согласно недавнему отчету Microsoft, за первые 6 месяцев 2026 года Украина поднялась на третье место в мире по частоте враждебных киберугроз. Больше атак в указанный период пришлось только на Соединенные Штаты Америки и Израиль.