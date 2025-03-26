Не выбрасывайте бумажные билеты: Укрзализныця предлагает "комплименты" пассажирам из-за кибератаки

Укрзализныця продолжает устранять последствия российской кибератаки. В среду, 26 марта, она сообщила, что компенсирует пассажирам неудобства из-за этого.

Своих пассажиров компания призвала сохранять бумажные билеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Пассажирам с бумажными билетами предлагают "комплименты"

Укрзализныця рассказала, как компенсирует неудобства из-за кибератаки России.

"Мы понимаем, какие неудобства доставляет нашим пассажирам отсутствие онлайн-продаж билетов, поэтому хотим по крайней мере частично компенсировать их... Хотим верить, что старый-добрый бумажный билетик, приобретенный в этот период, станет очередным напоминанием о том, что украинцы с достоинством проходят все испытания во времена большой войны", – написали там.

Так, сейчас пассажиров с бумажными билетами, приобретенными в период хакерской атаки, бесплатно принимают в платных залах ожидания.

Они также могут угоститься в поездах бесплатным чаем.

Советуем также сохранять ваш бумажный билет: после восстановления системы мы запустим еще ряд "комплиментов" от железной дороги и партнеров в знак наших извинений за ситуацию,

– написали в пресс-службе Укрзализныци.

По сообщению компании, в полдень 26 марта было открыто 3 дополнительные кассы в Киеве, 2 – в Виннице, 1 – во Львове. Все работают без технических перерывов и обедов.

Между тем специалисты продолжают синхронную круглосуточную работу, чтобы как можно быстрее вернуть к работе все системы Укрзализныци.