Кибератака на Украину: ЕС обещает мобилизовать все силы, чтобы помочь

В Евросоюзе осудили глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине. По словам главного дипломата ЕС Жозеп Борреля, в Брюсселе планируют помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения.

Об этом Боррель заявил во французском городе Брест. Здесь происходит встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Все здесь "Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты

ЕС мобилизует ресурсы для помощи Украине

Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине преодолеть эту кибератаку. К сожалению, мы знали, что это может произойти,

– сказал Жозеп Боррель

Главный дипломат Евросоюза подчеркнул, что пока трудно сказать, кто за этим стоит. Винить пока нельзя никого, ведь нет доказательств.

Атака состоялась в то время, когда Украина и союзники забили тревогу из-за возможного нападения России.

Запад должен противостоять любой агрессии России, – Анн Линд

Согласилась с Боррелем и министр иностранных дел Швеции Анн Линд. Она подчеркнула, что Запад должен противостоять любым видам российской агрессии.

Надо быть очень твердыми в своих сообщениях России: если будут нападения на Украину, мы будем очень жесткими, очень сильными и решительными в своем ответе,

– сказала глава МИД Швеции.

Анналена Бербок – министр иностранных дел Германии сообщила, что вскоре посетит Москву. Там она поднимет тему кризиса в Украине.

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Главное о кибератаке на правительственные сайты:

Кибератаки на десятки государственных органов произошли в ночь с 13 на 14 января.

В частности, "взломали" сайты Кабмина, ГСЧС, МОН, МИД, действия и другие.

На вебресурсах появилось сообщение с угрозами украинцам.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации отметили, что контента при этом изменено не было, а утечки персональных данных не произошло.

Смотрите о том, какие хакерские атаки происходили в Украине раньше: