Кибератаки и инфляция: в KSE рассказали, что ждет бизнес в условиях российской агрессии

19 января 2022 , 15:59
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Источник:

24 канал

В условиях российской агрессии существует ряд угроз для бизнеса. В Киевской школе экономики разработали аналитический документ.

В нем подготовили три наиболее вероятных сценария российской агрессии. Об угрозах рассказала в эфире 24 канала вице-президент KSE по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.

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Она объяснила философию документа: граждане, как и бизнес, должны подготовиться к сценариям, спланировать работу и чуть меньше зависеть от коммуникационного шума, который намеренно создает Россия.

С чем связаны риски

По ее словам, риски, которые нужно учитывать, связаны с:

  • энергетическими ресурсами;
  • кибератаками;
  • финансовыми рисками;
  • изменениями на рынках облигаций;
  • изменениями в валютном курсе;
  • инфляцией.

В KSE рассказали, что ждет бизнес в условиях российской агрессии: смотрите видео

О каком документе говорится

  • Аналитический документ о трех наиболее вероятных сценариях российской агрессии подготовила Киевская школа экономики. По их логике, каждый из вариантов содержит энергетические, кибер- и финансовые атаки, дезинформационные кампании и социальную дестабилизацию в городах.
  • Вариант первый – ограниченный. Конфликт будет продолжаться на Донбассе и сопровождаться информационными атаками. Россия будет дестабилизировать внутреннюю украинскую политику, препятствовать бизнесу, ухудшать инвестиционный климат, отпугивать торговых партнеров.
  • Согласно второму сценарию, территория конфликта расширится. В зоне риска – Харьков, Сумы, Мариуполь, Херсон и Одесса, а еще все Причерноморье – чтобы отрезать Украину от доступа к Черному морю.
  • Порты могут быть одной из приоритетных целей России. Этот вариант агрессии будет ограничиваться запугиванием или локальными операциями без полноценного глубокого вторжения на нашу территорию.
  • Третий сценарий наступления – полномасштабный. В зоне конфликта будет уже вся Украина.
  • Еще один сценарий – оптимистичный. Он возможен, если международные действия и давление на Россию будут эффективными, а цена потенциального вторжения будет больше, чем выгоды от него для Кремля.
Автор: Анастасія Мигидюк