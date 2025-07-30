Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, отметив, для чего, вероятно, были организованы и проведены хакерские атаки в России. Также из-за действий хакеров российский "Аэрофлот" потерял около 259,2 миллиона рублей.

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С какой целью была осуществлена масштабная кибератака на Россию?

Демченко предположил, что США, возможно, готовится к проведению определенных действий на территории России.

Дональд Трамп готовит Украину к большой спецоперации на территории России. То, что сейчас происходит – кибератака на "Аэрофлот", сайт "Госуслуг", больницы и т.д. – очень масштабная атака, которая, вероятно, произошла не без помощи США. Она является признаком того, что Запад готовится и тестирует российские коммуникационные системы,

– подчеркнул журналист.

Также, по его словам, эти кибератаки демонстрируют Владимиру Путину, что на Западе знают, где он находится, как он движется, в каком состоянии у него коммуникация и как ее положить, если будет необходимо.

Это сигнал, что ему могут устроить государственный переворот, если будет нужно. И внутри России есть силы и средства для этого. Там большое количество агентуры, все продажные и коррумпированные, и прежде всего охранники Путина,

– подчеркнул аналитик-международник.

Также Украину готовят к массированной спецоперации, предположил он, так же как Израиль готовили к определенным действиям против Ирана. Тогда Трамп так же давал дедлайн 60 дней, велись переговоры с иранцами, те – отказывали.

А потом состоялось 13 дней позора и ада для Ирана и продырявливание американскими бомбами иранского ядерного объекта,

– отметил Александр Демченко.

Вероятно американцы готовят украинские и европейские силы к большой спецоперации, последствия которой почувствуют все в России. США постепенно демонстрируют свою силу, и если Путин откажет Трампу по 10-дневному дедлайну и не пойдет на мирные договоренности, то ему и россиянам, как отметил журналист, тогда не позавидуешь.

Напомним, что группировка хакеров Silent Crow и "Киберпартизаны BY" 28 июля осуществила кибератаку на крупнейшую российскую авиакомпанию "Аэрофлот". Вследствие этого авиакомпания была вынуждена отменить десятки рейсов.

Хакеры полностью скомпрометировали и уничтожили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота". Им удалось попасть внутрь корпоративной сети компании и выгрузить полную базу данных истории перелетов, скомпрометировать критические корпоративные системы и получить контроль над компьютерами сотрудников. По словам хакеров, было уничтожено около 7 000 серверов, а объем полученной информации составляет 12 ТБ баз данных, 8 ТБ файлов из Windows Share и 2 ТБ корпоративной почты.