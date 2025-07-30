Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, зазначивши, для чого, імовірно, були організовані та проведені хакерські атаки в Росії. Також через дії хакерів російський "Аерофлот" втратив близько 259,2 мільйона рублів.

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З якою метою була здійснена масштабна кібератака на Росію?

Демченко припустив, що США, можливо, готується до проведення певних дій на території Росії.

Дональд Трамп готує Україну до великої спецоперації на території Росії. Те, що зараз відбувається – кібератака на "Аерофлот", сайт "Госуслуг", лікарні тощо – дуже масштабна атака, яка, імовірно, сталася не без допомоги США. Вона є ознакою того, що Захід готується і тестує російські комунікаційні системи,

– наголосив журналіст.

Також, за його словами, ці кібератаки демонструють Володимиру Путіну, що на Заході знають, де він перебуває, як він рухається, в якому стані у нього комунікація та як її покласти, якщо буде необхідно.

Це сигнал, що йому можуть влаштувати державний переворот, якщо буде потрібно. І всередині Росії є сили та засоби для цього. Там велика кількість агентури, всі продажні та корумповані, і насамперед охоронці Путіна,

– підкреслив аналітик-міжнародник.

Також Україну готують до масованої спецоперації, припусти він, так само як Ізраїль готували до певних дій проти Ірану. Тоді Трамп так само давав дедлайн 60 днів, велись перемовини з іранцями, ті – відмовляли.

А потім відбулось 13 днів позору та пекла для Ірану та продірявлення американськими бомбами іранського ядерного об'єкта,

– відзначив Олександр Демченко.

Імовірно американці готують українські та європейські сили до великої спецоперації, наслідки якої відчують всі у Росії. США поступово демонструють свою силу, і якщо Путін відмовить Трампу щодо 10-денного дедлайну та не піде на мирні домовленості, то йому та росіянам, як наголосив журналіст, тоді не позаздриш.

Нагадаємо, що угруповання хакерів Silent Crow і "Кіберпартизани BY" 28 липня здійснило кібератаку на найбільшу російську авіакомпанію "Аерофлот". Внаслідок цього авіакомпанія була змушена скасувати десятки рейсів.

Хакери повністю скомпрометували та знищили внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлоту". Їм вдалося потрапити всередину корпоративної мережі компанії та вивантажити повну базу даних історії перельотів, скомпрометувати критичні корпоративні системи та отримати контроль над комп'ютерами співробітників. За словами хакерів, було знищено близько 7 000 серверів, а обсяг отриманої інформації становить 12 ТБ баз даних, 8 ТБ файлів із Windows Share і 2 ТБ корпоративної пошти.