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      Кибермошенник наворовал биткоинов на полмиллиона, чтобы поиграть в азартные игры

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      Кибермошенник наворовал биткоинов на полмиллиона, чтобы поиграть в азартные игры
      Кибермошенник наворовал биткоинов на полмиллиона, чтобы поиграть в азартные игры / mvs.gov.ua

      Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, который похищал средства с Bitcoin и Altcoin счетов. За несколько месяцев, злоумышленнику удалось заработать более полумиллиона гривен.

      Мужчина осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют, сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

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      35-летний мужчина украл криптовалюты на более 720 тысяч гривен. Полученные средства молодой человек тратил на азартные игры на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

      Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin и различных Altcoin счетов клиентов. Конвертация и вывод средств происходили через онлайн обменники,
      – сообщили в киберполиции.

      Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления.

      Что такое криптовалюта?
      Криптовалюта это цифровое средство платежей, защищенное от подделки, копирования и изменений. У каждой виртуальной "монеты" есть свой уникальный номер, операции с криптовалютами осуществляются анонимно с использованием специальных ключей. Выполненную транзакцию можно отменить.

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      Теги: Новости Украины Кибербезопасность Полиция Деньги Новости Киева Криминальные новости Биткойн
      Источник: 24 канал
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