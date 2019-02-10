Кибермошенник наворовал биткоинов на полмиллиона, чтобы поиграть в азартные игры
Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, который похищал средства с Bitcoin и Altcoin счетов. За несколько месяцев, злоумышленнику удалось заработать более полумиллиона гривен.
Мужчина осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют, сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.
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35-летний мужчина украл криптовалюты на более 720 тысяч гривен. Полученные средства молодой человек тратил на азартные игры на виртуальных симуляторах игровых автоматов.
Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin и различных Altcoin счетов клиентов. Конвертация и вывод средств происходили через онлайн обменники,
– сообщили в киберполиции.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления.
Что такое криптовалюта?
Криптовалюта – это цифровое средство платежей, защищенное от подделки, копирования и изменений. У каждой виртуальной "монеты" есть свой уникальный номер, операции с криптовалютами осуществляются анонимно с использованием специальных ключей. Выполненную транзакцию можно отменить.
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