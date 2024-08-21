Один клик – и деньги исчезли: украинцев предупредили об опасных письмах от "налоговой"

Киберполиция и Государственная налоговая служба предупредили украинцев об опасных письмах с вирусами. Так, перейдя по ссылке, пользователи предоставляют мошенникам доступ для похищения средств.

В фейковых письмах от "налоговой" говорится о "необходимости проверки". Однако, открыв файл, пользователи дают аферистам доступ к компьютеру.

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Украинцев предупредили о фейковых письмах от "налоговой"

Мошенники, которые похищают деньги украинцев, придумали новую схему. Так, злоумышленники присылают электронные письма для якобы "проведения проверки незаконной деятельности контрагентов". Фейковое сообщение присылают от имени филиалов ГНИ города Киева.

В письме, в котором, к слову, можно увидеть ошибки и неправильно написанные слова, аферисты призывают открыть прилагаемый к письму файл, который инфицирован вредоносным программным обеспечением. Открыв файл, пользователи предоставляют мошенникам доступ к компьютеру. Таким образом злоумышленники переводят деньги со счетов предприятия на собственные.



Фейковые письма от "налоговой" / Инфографика киберполиции Украины

Важно. В киберполиции призвали сразу обращаться в Государственную налоговую службу, если на почту предприятия поступило такое письмо. Это позволит верифицировать информацию и защитить себя от мошенников. "Горячая" линия ГНС: 0-800-501-007.

Как не стать жертвой мошенников

В киберполиции дали ряд советов, как обезопасить себя от злоумышленников:

Не загружайте файлы из ненадежных источников и не переходите по подозрительным ссылкам.

Используйте и регулярно обновляйте антивирусы – это увеличивает шансы на обнаружение вредоносного программного обеспечения.

Обновляйте операционную систему и ПО до последних версий, ведь это помогает закрыть потенциальные уязвимости.

Не пользуйтесь программами, разработанными в России – их могут использовать спецслужбы страны-агрессора.

Всегда проверяйте информацию.

Обратите внимание! Если вы стали жертвой киберпреступления – немедленно позвоните по телефону 102, обратитесь в ближайшее отделение полиции или подайте электронное обращение в киберполицию по ссылке.